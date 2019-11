SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 11 noiembrie

01:00

O maşină în care se aflau sacii cu voturile dintr-o secţie din judeţul Iaşi a fost lovită de un alt vehicul, condus de bărbat care se afla sub influenţa alcoolului."Este vorba despre un accident în care a fost implicat un autoturism în care se aflau membrii secţiei de votare 453 din Grajduri. Vinovat de producerea accidentului rutier este şoferul celeilalte maşini, care a fost depistat cu alcoolemie. O echipă de intervenţie rapidă s-a deplasat la locul accidentului şi a preluat buletinele de vot. Acum acestea se află în siguranţă. Membrii secţiei de votare care se aflau în acel autoturism sunt nevătămaţi, au fost evaluaţi medical la faţa locului, şi se află acum în Prefectură pentru predarea buletinelor şi a celorlalte materiale către Biroul Electoral Judeţean Iaşi", a declarat Marta Dunca, purtătorul de cuvânt al BEJ Iaşi.Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi, accidentul s-a produs în apropiere de sediul Prefecturii Iaşi, unde se predau buletinele de vot şi celelalte materiale."În această seară, în jurul orei 22,20, am fost sesizaţi cu privire la faptul că pe raza municipiului Iaşi a avut loc un accident rutier soldat cu victime omeneşti. Din primele cercetări efectuate, s-a constatat faptul că un bărbat de 30 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Iaşi, dinspre strada Sfântul Lazăr către Podu Roş, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autoturism, care era condus de o femeie, pe drumul prioritar. În urma accidentului, două persoane au fost rănite. Şoferii au fost testaţi cu aparatul etilotest şi s-a stabilit faptul că bărbatul de 30 de ani se afla sub influenţa alcoolului, în urma testării sale cu aparatul etilotest rezultând o valoare peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, iar cercetările continuă", a precizat Ioana Bîlea, purtătorul de cuvânt al IPJ Iaşi. AGERPRES/(A, AS, autor: Daniela Malache, editor: Florin Marin, editor online: Daniela Juncu)