ANM a modificat prognoza. Vine iarna astăzi în România. Care sunt zonele vizate

Peste 500.000 de alegători au votat, la ora transmiterii știrii, în străinătate, în primul tur al alegerilor prezidențiale, potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central (BEC). Numărul total al votanților din diaspora a fost, în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2014, de 161.054. La ora transmiterii știrii, au votat 500.005 de alegători în străinătate, […]