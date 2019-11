Votul din Diaspora. Rezultate provizorii în turul I, după numărarea voturilor din 705 de secţii din 838: Iohannis - 53,8%, Barna - 26,4% şi Paleologu - 6,3%

08:00

Potrivit meteorologilor, până la ora 10.00, în judeţele Braşov şi Sibiu se va semnala ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. De asemenea, se află sub cod galben de ceaţă, până la ora 9.00, judeţele Arad şi Timiş, iar până la ora 8.00 Argeş, Teleorman, Gorj, Vâlcea şi Mehedinţi.