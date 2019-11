Alegeri prezidențiale 2019. S-au numărat toate voturile. Viorica Dăncilă, ce lovitură!

17:00

Duminică, 10 noiembrie, românii sunt așteptați la vot, la alegeri prezidențiale 2019. Printre cei care au votat până la această oră se numără şi Andra, împreună cu soţul ei, Cătălin Măruţă. Vedeta a postat două foto grafii pe reţelele de socializare, în care le arată fanilor faptul că şi-au exprimat alegerea pentru viitorul preşedinte al […] The post Cum a apărut îmbrăcată Andra Măruță în secția de votare, în urmă cu câteva minute. Vedeta Pro TV a atras toate privirile appeared first on Cancan.ro.