VIDEO Cel mai norocos jucător de FIFA 20! I-a primit pe Cristiano Ronaldo și Lionel Messi în același pack la Ultimate Team

22:50

CSM București a pierdut surprinzător pe teren propriu în fața campioanei Danemarcei, Esbjerg, 21-25, în grupele Ligii Campionilor. Adi Vasile, tehnicianul de la CSM București, a făcut radiografia partidei cu Esbjerg și crede că echipa sa nu a prins deloc o zi prea bună. „Știam dinainte importanța meciului. Am început greu prima repriză, am făcut prea multe greșeli tehnice. Când am fost în situații bune de finalizare am ratat. ...