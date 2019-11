Simona Halep va termina anul pe locul 4 WTA. Mai avem doar două sportive în top 100 WTA!

11:00

Laurel Griggs, care a debutat pe Broadway la vârsta de șase ani, a murit la vârsta de 13 ani, anunță tvynovelas.com. Tânăra actriță a intrepretat rolul Ivanka din spectacolul "Once The Musical" timp de 17 luni. View this post on Instagram Swipe to see me looking swaggy A post shared by {Laurel Griggs} (@laurelgriggs_) on […] Post-ul Actrița Laurel Griggs a murit la doar 13 ani. Era vedetă pe Broadway apare prima dată în Libertatea.