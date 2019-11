China critică afirmaţiile secretarului de stat american şi consideră că ţin de ''o mentalitate a Războiului Rece''

15:10

Selecţionerul echipei naţionale de handbal feminin a României, Tomas Ryde, a explicat, luni, într-o conferinţă de presă, că a decis neconvocarea jucătoarelor Laura Chiper Moisă (CSM Bucureşti) şi Sorina Tîrcă (Corona Braşov) în lotul primei reprezentative pentru Campionatul Mondial din Japonia din cauza faptului că nu sunt destul de puternice din punct de vedere fizic."Pot să spun că am convocat-o pe Sonia (n.r. - Sonia Seraficeanu) în locul Laurei (n.r. - Laura Moisă) pentru că nu am văzut progresul fizic pe care doream să îl văd. Aveam nevoie de mai multă viteză pe contraatac şi în retragerea în apărare. Aşa că am luat-o pe Seraficeanu în locul Laurei, pentru că nu am văzut progresul pe care doream să îl văd la ea (n.r. - la Laura Chiper Moisă). Am avut-o în lot şi la CSM Bucureşti.... A fost o decizie dificilă, dar atunci când o jucătoare nu joacă şi nu se pregăteşte aşa cum am cerut eu se întâmplă asemenea lucruri", a spus Ryde."În ceea ce o priveşte pe Tîrcă, consider că este o foarte, foarte bună jucătoare de atac. Dar ea concurează într-un fel cu Cristina Neagu. Tîrcă trebuie să fie mai puternică pentru a putea fi la nivelul fizic care se cere în competiţiile internaţionale, mă refer la jocul în defensivă şi atacul poziţional. În ultimele minute ale meciului dintre Corona Braşov şi CSM Bucureşti, ea nu a putut marca pentru că Dragana Cvijic a decis că pe acolo nu se trece. Şi acest gen de joc fizic şi agresiv vom avea în handbalul internaţional. Sorina Tîrcă în viitor da, dar acum nu cred că era posibil să facă parte din lot. Trebuie să fiu atent la defensivă, de aceea... O vom vedea pe Sorina în viitor la echipa naţională cu siguranţă, e foarte tânără şi cu siguranţă va progresa mult. A fost o decizie grea, ştiu, dar trebuia să o iau", a adăugat antrenorul suedez.Acesta a menţionat că primul criteriu în selecţie a fost crearea unei defensive puternice."Scopul meu este de a crea o echipă puternică, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. Referitor la Campionatul Mondial, fiecare jucătoare care merge acolo vrea să câştige. Eu îmi doresc să fac o echipă pentru viitor, dar toată lumea din federaţie, din România, fiecare jucătoare vrea să câştigăm fiecare meci. Ambros a construit în anii trecuţi la echipa naţională un joc defensiv diferit, mult mai eficient. Din păcate, în martie, la Golden League, în apărarea României s-a produs un colaps total în condiţiile absenţei Cristinei Neagu. Defensiva nu a funcţionat deloc, aşa că pentru a merge mai departe trebuie să creăm o nouă defensivă. Defensiva este principala strategie a echipei naţionale a României. Iar portarii pe care îi avem trebuie să fie compatibili sută la sută cu apărarea. Aşadar crearea unei defensive puternice a fost principalul criteriu în selecţie. Deci nu s-a redus totul la cine este golgheterul din campionatul intern sau lucruri de acest gen... Trebuie să înţelegem ce adversari vom avea la acest Campionat Mondial, iar România are o grupă foarte, foarte grea şi doar câteva pot merge mai departe. Este România, Muntenegru, Ungaria şi Spania, iar apoi mai avem Kazahstan şi Senegal, dar nu vreau să mă gândesc că vom avea surprize neplăcute cu aceste echipe. Echipa naţională a României trebuie să fie foarte puternică din punct de vedere fizic, altfel nu va avea nicio şansă cu Ungaria sau Muntenegru, asta e clar. Un alt lucru pe care a trebuit să îl cântăresc a fost dacă Cristina Neagu ar trebui sau nu să joace la acest Mondial având în vedere accidentarea suferită. Dar ea a revenit, a jucat chiar şi ieri destul de mult şi sper că este în regulă", a precizat el.De altfel, Ryde a subliniat faptul că la prima reprezentativă se bazează pe jucătoarele care pot trece testele sale fizice: "Eu nu vorbesc foarte tare, însă sunt foarte direct. Dacă cineva nu realizează ceea ce ne dorim noi atunci nu va avea şansa să joace pentru echipa naţională. Este vorba de a fi un jucător profesionist. Trebuie să avem cerinţe foarte mari în ceea ce priveşte testele fizice pentru a putea juca în această echipă naţională. Aşa că e destul de simplu, dacă nu treci testele fizice, nu le treci. Aşa că nu o să spun de ce nu am convocat în lot anumite jucătoare, dar am impus un standard, iar ele au fost nevoite să ajungă la acest standard. Apărarea este viitorul în handbal. La Campionatul Mondial nivelul arbitrajului va fi unul mult mai ridicat decât cel din campionatul României. Arbitrii vor permite un joc mult mai agresiv, am văzut asta şi ieri în meciul de Liga Campionilor. Este un altfel de arbitraj, iar noi trebuie să ne adaptăm, altfel nu vom putea să ne realizăm obiectivele. Strategia este legată de o apărare puternică şi un contraatac bun".Întrebat cine va mai înscrie goluri dacă echipa naţională se va concentra pe defensivă, Ryde a răspuns: "Cineva va înscrie cu siguranţă. Am avut discuţii cu mai multe jucătoare, cu Cristina Neagu, cu Crina Pintea, Eliza Buceschi şi aşa mai departe şi mi-au spus că principalul punct de încredere într-o echipă este legat de apărare. Deci şi în interiorul echipei apărarea este un subiect de discuţie important. Toată lumea este de acord că având o apărare solidă putem avea şi un atac foarte bun. Când echipa nu are o defensivă bună are loc un colaps total, aşa cum s-a întâmplat în martie, la Golden League. Este colaps total când pierzi la 10 goluri diferenţă cu Norvegia sau cu 23-36 cu Danemarca. Aşa ceva nu mai trebuie să se mai întâmple niciodată. Putem pierde meciuri, cu siguranţă, dar un aşa colaps în apărare nu voi permite cât timp eu voi fi selecţionerul echipei naţionale a României. Sau poate avea loc, iar apoi voi fi demis. De la defensivă trebuie construit, pentru că avem jucătoare care cu siguranţă pot înscrie, le avem pe Cristina Neagu, Eliza Buceschi sau Crina Pintea... sunt jucătoare fantastice în atac, aşa că vom rezolva problema ofensivei cu siguranţă".Selecţionerul naţionalei feminine de handbal a României, suedezul Tomas Ryde, convocat următoarele 18 jucătoare pentru Campionatul Mondial din Japonia, care va avea loc între 30 noiembrie şi 15 decembrie: Denisa Dedu (CSM Bucureşti), Yuliya Dumanska, Diana Ciucă (ambele de la SCM Râmnicu Vâlcea) - portari, Cristina Florică, Raluca Băcăoanu, Mădălina Zamfirescu (toate de la SCM Râmnicu Vâlcea), Eliza Buceschi, Cristina Laslo, Bianca Bazaliu, Daria Bucur (toate de la CSM Corona Braşov), Aneta Udriştioiu (HC Dunărea Brăila), Laura Pristăviţa (CS Gloria Bistriţa), Ana Maria Popa (SCM Gloria Buzău), Gabriela Perianu, Crina Pintea, Cristina Neagu (toate de la CSM Bucureşti), Lorena Ostase (CSM Slatina), Sonia Seraficeanu (CS Minaur Baia Mare).Prima reprezentativă face parte din Grupa C, alături de Ungaria, Muntenegru, Spania, Senegal şi Kazahstan.România are trei titluri mondiale în palmares (1956, 1960, 1962), două medalii de argint (1973, 2005) şi una de bronz (2015), aceasta cu Tomas Ryde pe bancă. La ediţia precedentă, în 2017, România s-a clasat pe locul 10.