Rezultate alegeri prezidenţiale 2019. Klaus Iohannis, votat de 34,46% dintre cetăţenii municipiului Călăraşi

14:30

Familia regală britanică a luat parte la ceremonia anuală dedicată eroilor din Primul Război Mondial, dar şi la Festival of Remembrance, care a avut loc, ca-n fiecare an, la Royal Albert Hall din Londra. Ducii de Cambridge şi ducii de Sussex nu au fost văzuţi deloc împreună, dimpotrivă, „cei patru fabuloşi“ au părut mai distanţi ca niciodată.