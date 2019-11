Corneliu Dinu, transformat în ”stelist”. Gafă a Primăriei Capitalei

16:00

Fosta iubită a starului hollywoodian Owen Wilson a declarat că acesta nu și-a văzut niciodată fiica de un an pe care o au împreună, implicându-se doar financiar în creșterea copilului, relatează contactmusic.com., citat de Mediafax. Actorul american Owen Wilson are o fetiță în vârstă de un an cu fosta sa iubită, Varunie Vongsvirates.