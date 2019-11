Poliția Rutieră sfătuiește șoferii să scape de amendă și de neplăceri. De când devin obligatorii anvelopele de iarnă

16:00

Salariile brute în rândul companiilor din Republica Moldova au crescut în medie cu 6,4% în acest an, potrivit studiului salarial şi de beneficii PayWell Moldova 2019 realizat de PwC, care arată că majorarea salarială raportată pentru 2019 se situează uşor sub nivelul de 6,82% estimat pentru acest an de către companiile respondente.