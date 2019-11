Fotbal: Supercupa Spaniei se va disputa în Arabia Saudită

18:10

Filmul franco-hispano-luxemburghez ''Fire will come'', în regia lui Oliver Laxe, despre întoarcerea unui piroman în satul său din Galicia, a primit duminică premiul pentru cel mai bun film - trofeul Alexandru de Aur - la Festivalul Internaţional de Film de la Salonic, relatează AFP. "The Fever", de Maya Da-Rin (Brazilia-Franţa-Germania), a primit trofeul Alexandru de Argint şi premiul special al juriului la cea de-a 60-a ediţie a competiţiei internaţionale de film, organizată în fiecare an în cel de-al doilea cel mai mare oraş din Grecia."Fire will come" a fost recompensat de asemenea cu premiul pentru cel mai bun actor, care i-a revenit spaniolului Amador Arias. El interpretează rolul unui fiu care a ispăşit o pedeapsă cu închisoarea pentru incendiere şi se întoarce la bătrâna sa mamă într-un sat din munţii Galiciei.Alexandru de Bronz, premiul pentru cel mai bun regizor, i-a fost acordat Melinei Leon pentru "Song without a name" (Peru-Spania-SUA), un film despre traficul de nou-născuţi din Peru din anii '80.La secţiunea filmelor produse în Grecia, "The Siege on Liperti Street", de Stavros Paballis (Grecia-Cipru), a câştigat premiul Asociaţiei Criticilor de Film din Grecia (PEKK), cel al Federaţiei Internaţionale a Criticilor de Film (FIPRESCI) şi cel al televiziunii naţionale greceşti ERT.Filmul relatează povestea unei familii cu mari datorii, aflată în plină austeritate, care rezistă expulzării din locuinţa sa aflată la marginea zonei tampon a ONU din Cipru, ameninţând că va pune în pericol armistiţiul dintre greci şi turci.Concentrat în mod tradiţional pe opere cinematografice din Europa de Est, Festivalul de Film de la Salonic este cel mai important eveniment cinematografic şi cultural din Grecia. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Moise, editor: Ana Bîgu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: www.filmfestival.gr