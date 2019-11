Prezidenţiale2019/Orban: Klaus Iohannis se bazează pe voturile cetăţenilor români; suntem în parteneriat cu mai multe formaţiuni politice

19:10

Oamenii sunt dornici să participe la construirea a ceea ce înseamnă "brand experience" a unei companii, astfel că publicul va fi foarte fericit dacă va fi implicat la construirea repertoriului unei instituţii artistice, le-a transmis luni conferenţiarul universitar de Comunicare de Marketing Alexandra Zbuchea de la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrativ (SNSPA) participanţilor din instituţii culturale, la un seminar organizat de MediaSind."Nu trebuie să fim atenţi şi deschişi cu publicul nostru doar în timpul spectacolului sau în timpul vizitei la un muzeu, ci cumva întregul orizont de aşteptări pe care îl vrem şi toate punctele de interacţiune dintre noi şi el să fie pozitive din perspectiva experienţei interacţiunii cu oamenii respectivi, asta este foarte important şi contează tot mai mult, mai ales că oamenii sunt dornici să intre în interacţiune cu noi, mai ales că oamenii sunt dornici să participe la construirea acestui brand experience. De ce credeţi că stă lumea pe Facebook? Simt nevoia de comunicare acolo. Dacă implicaţi publicul la construirea repertoriului, o să fie foarte fericit. Acum depinde şi cum faceţi lucrul acesta", a declarat conferenţiarul universitar.Aceasta a prezentat în faţa reprezentanţilor mai multor instituţii publice de cultură, printre care membri ai conducerii unor teatre şi ai Operei din Bucureşti, mai multe elemente de marketing digital şi marketing cultural, într-un eveniment de dezvoltare a sistemului de formare profesională în sectorul Cultură si Mass-Media organizat de Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR MediaSind.Conferenţiarul specializat pe comunicare de marketing a recomandat instituţiilor de cultură să se consulte cu spectatorii pe care încearcă să îi aducă în săli cu privire la stabilirea repertoriului."Putem şi noi să facem lucrul acesta (precum iniţiativa Google Impact Challenge, n.r.). Uite, anul acesta trebuie să stabilim un repertoriu de 5 piese noi. Şi noi stabilim că pe astea 12 le vrem, ca principiu, pentru că corespund misiunilor şi obiectivelor noastre, caracteristicilor teatrului. Şi avem o listă, şi mergem şi îi întrebăm pe oameni ce vor din toate astea, şi o să alegem alea 5 pe care le vrea publicul. Publicul o să fie foarte fericit că se joacă piesa pe care a ales-o el, pe de o parte pentru că chiar îl interesează şi pe de altă parte pentru că e extrem de curios să afle ce a ieşit, pentru că s-a făcut exact ce a sugerat el, şi o să se laude la toată lumea că datorită lui se joacă piesa lui acolo", a apreciat Alexandra Zbuchea.Acesta a precizat că astfel instituţiile culturale pot creşte ataşamentul publicului faţă de ele, dar pot crea şi un mecanism de interacţiune cu clienţii, care să aibă ca rezultat nu numai construirea acestui " brand experience", ci şi a altor fenomene de valoare adăugată."În mod cert, cei care sunt implicaţi în acest proces vor fi în mod clar mai ataşaţi de teatrul meu, şi se creează brand experience. Ei stau şi se gândesc, e un moment de emulaţie în care ei sunt implicaţi şi care lasă o amprentă vizavi de modul în care ei mă evaluează. Astfel, creşte ataşamentul faţă de mine, creşte notorietatea, plus că tot acest proces o să genereze, pe social media, un impact pozitiv, pentru că o să facă lumea share-uri, o să se comenteze, şi poţi să generezi şi discuţii ceva mai profunde, pentru a avea şi o discuţie de natură mai degrabă de conţinut cultural, decât aşa de preferinţă superficială. Poţi să creezi, cu alte cuvinte, un mecanism de interacţiune cu clienţii care să aibă ca rezultat nu numai construirea acestui brand experience, ci şi alte fenomene de valoare adăugată: idei pe care poţi să le exploatezi ulterior. Deci cuvântul cheie este cum anume implementezi lucrurile acestea", a explicat conferenţiarul universitar de la SNSPA.În opinia sa, publicul s-a schimbat şi are acum nevoie de a simţi "căldură umană" din partea companiilor sau a instituţiilor."Publicul s-a schimbat, vrea să fie în legătură cu noi, asta e valabil mai mult pentru zona de cultură şi social. (...) Să simţim că locul acela are un suflet, că poţi să interacţionezi cu cineva acolo şi să simţi această căldură umană. Şi atunci tot mai mult se vorbeşte de un aşa-numit brand experience, care este foarte important şi tot mai important. Prin "brand experience" înţelegem care este experienţa pe care o are cineva în momentul în care are de-a face cu organizaţia respectivă, cu brandul respectiv. Să zicem că mergem la teatru. Brand experience nu este doar ceea ce simţi tu în momentul în care eşti în sala de spectacol şi se derulează spectacolul, ci brand experience reprezintă totalitatea pe care tu le simţi şi le conştientizezi atunci când te gândeşti la teatrul respectiv, când achiziţionezi biletul respectiv, când te informezi cu privire la ce se întâmplă în teatrul respectiv, deci este vorba de o sumă de interacţiuni şi sentimente, idei, lucruri pe care le interiorizează o persoană în contextul unei interacţiuni cu respectiva organizaţie", a adăugat Alexandra Zbuchea.Prezent la seminarul de formare profesională organizat de FAIR MediaSind, directorul general al AGERPRES, Claudia Nicolae, a subliniat importanţa pe care instituţia o acordă formării profesionale a jurnaliştilor."Ne-am alăturat proiectului acum un an, în condiţiile în care acesta are în vedere şi jurnalişti. Ne-am alăturat proiectului acum un an, în condiţiile în care acesta are în vedere şi jurnalişti. Considerăm că perfecţionarea continuă este un atu pentru jurnalişti, asta a fost şi ideea proiectului, o perfecţionare perpetuă pentru jurnalişti", a declarat Claudia Nicolae, directorul general al AGERPRES.