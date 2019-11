Bangladesh: Cel puţin 14 morţi în coliziunea a două trenuri

00:10

Aproximativ 10.000 de clujeni au cântat şi au dansat, luni seară, la BT Arena, la concertul de circa două ore susţinut de Bryan Adams.Printre altele, spectatorii au cântat cu starul canadian hiturile sale "It's Only Love", "Summer of '69", "Run To You", "All for Love", "Please Forgive Me", "Have you Ever Really Loved a Woman" şi "Everything I Do".De asemenea, el a cântat cel mai nou single al său, "Shine a Light", piesă care dă şi denumirea celui deal 14-lea său album.Bryan Adams este în turneu pentru promovarea albumului "Shine a Light" şi susţine concerte în Statele Unite, America de Sud şi Europa.În cei peste 40 de ani de carieră, Bryan Adams a vândut peste 75 de milioane de albume şi are în palmares 15 nominalizări la Premiile Grammy şi trei nominalizări la Oscar. AGERPRES/ (AS-Marius Septimiu Avram, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)