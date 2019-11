Cristina Şişcanu, dezvăluiri despre viaţa intimă: „Urmează să mergem la hotel”

17:50

Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, a făcut o gafă monumentală înainte să îi acorde titlul de cetățean de onoare lui Cornel Dinu. De-a lungul carierei sale, "Mister" a fost fotbalist, selecționerul României și antrenor principal al echipei Dinamo. Pe referatul de aprobare a distincției a fost trecută din greșeală o altă funcție pentru Corneliu […]