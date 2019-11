Un bărbat a fost prins de polițiști chiar în timp ce batjocorea o femeie. Apel disperat la 112: ”Ajutați-mă, m-a dus în casa lui!”

23:10

9 noiembrie, Jakarta, Indonezia. Poliția indoneziană intervine, în forță, pentru a prinde doi infractori urmăriți pentru furt din ATM-uri prin metoda skimming. Totul se sfârșește tragic pentru unul dintre cei vizați, iar misiunea polițiștilor se transformă într-o intervenție mult mai complicată decât părea la o primă vedere. Presa indoneziană transmite informații din care reiese că […]