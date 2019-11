Variantă surpriză la Bayern » Şansă pentru Xabi Alonso?!

11:20

România are două meciuri de foc cu Suedia și Spania în care are nevoie de 4 puncte pentru a se califica la EURO 2020, însă Gigi Becali spune că nu prea are emoții. România - Suedia se joacă pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională. Spania - România se joacă pe 18 noiembrie, de la ora 21:45.Ambele meciuri vor fi în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la ProTV.„Cred că ne calificăm. Așa vrea Dumnezeu, ne califică Dumnezeu. ...