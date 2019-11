Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe: Premierea sportivilor este o prioritate zero pentru mine

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat, marţi, la preluarea oficială a mandatului său, eveniment la care au participat premierul Ludovic Orban şi vicepremierul Raluca Turcan, că premierea sportivilor este o prioritate zero pentru el şi că se va asigura că recompensele vor ajunge cu promptitudine la cei care realizează performanţă."Premiile şi recompensele pe care sportivii trebuie să le primească trebuie să fie priorităţi zero. Un sportiv în cariera lui munceşte pentru a face performanţă, pentru a aduce recunoaştere clubului şi ţării... dar mai mult decât atât, este o motivaţie pentru orice sportiv în a stabili performanţă. Din punctul meu de vedere este un element esenţial în a aborda problematica acestui minister. Şi mă refer atât la cuantum, cât şi la promptitudinea cu care MTS trebuie să răspundă acestor chestiuni, cât şi la transparenţă. După ce am avut situaţia de la canotaj (n.r. - întârzierea achitării premierilor) şi a altor sportivi mi-am dorit să am o evidenţă cât mai clară. Pentru că am văzut că sunt foarte multe întârzieri la acest capitol. Şi mi-aş fi dorit să văd aceste lucruri pe site-ul ministerului. Nu să aştept două zile pentru a avea această situaţie. Deci premierea sportivilor este o prioritate zero pentru mine, pentru că îl motivează pe fiecare în carieră, apoi îmi doresc promptitudine şi transparenţă totală. Am să analizez şi Hotărârea de Guvern care reglementează acest lucru, ca să stabilim şi cuantumul sau să-l actualizăm şi să vedem şi cât de relevante sunt competiţiile în care aceşti oameni merg. Pentru că am văzut că sumele sunt similare, dar competiţiile sunt diferite ca şi pondere în activitatea sportivă. Reţineţi acest lucru şi trageţi-mă de mână dacă nu se va întâmpla rapid (n.r. - acordarea premierilor către sportivi). Doresc de asemenea transparenţă totală în împărţirea banilor. Am văzut că există discuţii, intrigi după cum se finanţează sau se premiază sportul în România. Din partea mea vă asigur că totul va fi expus public pe site-ul instituţiei", a spus Stroe.Noul ministru îşi propune revitalizarea bazelor şi complexurilor sportive aflate în proprietatea MTS. "Există un patrimoniu enorm... Acest minister are unul dintre cele mai mari patrimonii, dar din păcate este prea puţin funcţional. Ne plângem că nu avem baze sportive, ne plângem că nu avem locuri de turism şi agrement pentru tineret, dar cele pe care le avem sunt fie în stare de conservare sau pur şi simplu abandonate. Aceasta este o realitate. Avem şantiere, avem proiecte, însă, din păcate, sunt întârziate. Evenimentele majore aflate în atenţia noastră sunt EURO 2020 şi Jocurile Olimpice de la Tokyo, ele sunt priorităţi pe care vreau să le punctez de la început", a afirmat el.Descentralizarea este de asemenea unul dintre obiectivele lui Ionuţ Stroe. "O zonă cheie este dialogul permanent cu federaţiile, ONG-urile şi cu mediul asociativ de tineret. Îmi doresc ca aceste forme asociative să fie parte a deciziei centrale. Vom crea şi vom lucra împreună. Descentralizarea este încă o zonă de interes pentru mine, un domeniu care ţine atât de tineret, cât şi de sport. E o temă încremenită de ani de zile, dar vreau să spun că îmi doresc eliminată filosofia centralistă în care Ministerul Tineretului şi Sportului este proprietar, este decident, este jucător şi aşa mai departe", a menţionat Stroe.În ceea ce priveşte domeniul tineretului, ministrul a adăugat că se va concentra pe problema migraţiei tinerilor şi pe parteneriatul cu Ministerul Educaţiei privind competiţiile şcolare şi universitare."În zona de tineret există o chestiune de suflet, o realitate pe care prea puţini o expun public, mai exact tinerii din această ţară pleacă. Ştim foarte bine că fenomenul migraţiei tinerilor din România ne afectează şi există un impact socio-economic şi demografic negativ. În ultimii cinci ani am ajuns să avem plecată în afara ţării aproape o treime din populaţia tânără. Ar trebui acest lucru să fie punctul de pornire al discuţiilor noastre despre tineret şi mi-aş dori să introduc migraţia tinerilor pe agenda Guvernului, iar MTS să fie un factor activ în această chestiune. Obiectivele majore în acest domeniu sunt demararea lucrului la strategia naţională pentru tineret, pentru că până acum a fost o activitate extrem de redusă, şi deblocarea Legii Tineretului, care se află în dezbatere parlamentară de un an. Segmentul de populaţie căruia acest minister i se adresează este cel tânăr, cel aflat în diferite forme de învăţământ. Iar aici parteneriatul cu Ministerul Educaţiei este vital pentru a avea competiţii sportive, pentru a înregimenta cât mai mulţi copii din şcoli, din licee, din universităţi în activitatea sportivă. Modul în care le vom da posibilităţi acestor tineri de a intra în competiţie... şi am dat exemplul campionatelor universitate şi şcolare din alte ţări, este o chestiune pe care şi noi trebuie să o aducem. În ceea ce priveşte populaţia tânără, sportul este parte a vieţii sociale. Contribuie enorm de mult la educarea, formarea şi sănătatea lui", a mai afirmat Stroe.Ionuţ Stroe a preluat oficial mandatul de ministru al Tineretului şi Sportului în cadrul unui eveniment la care au participat premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, mai mulţi preşedinţi de federaţii sportive precum Vasile Cîtea (FR de Box), Elisabeta Lipă (FR de Canotaj), Răzvan Burleanu (FR de Fotbal), Cristinel Romanescu (FR de Tenis de Masă), Nicu Vlad (FR de Haltere), Alin Petrache (FR de Rugby), Camelia Potec (FR de Nataţie şi Pentatlon Modern), Răzvan Pîrcălabu (FR de Lupte), Irina Deleanu (FR de Gimnastică Ritmică), Gheorghe Vişan (FR de Volei), precum şi preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping, Cristian Balaj şi preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu.AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)

