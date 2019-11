Orban: E greu să spun o cifră pentru bugetul MTS, pentru că în fiecare zi descoperim câte o gaură, o cheltuială

Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă cu ocazia preluării mandatului de ministru al Tineretului şi Sportului de către Ionuţ Stroe, că nu poate comunica o cifră pentru bugetul alocat MTS pentru anul viitor în condiţiile în care în fiecare zi descoperă cheltuieli care trebuiau făcute, cum ar fi rambursările de TVA sau concedii medicale neplătite de şase luni de Casa Naţională de Sănătate."Referitor la buget, e foarte greu să dau un răspuns, pentru că în fiecare zi mai descoperim câte o gaură şi câte o cheltuială care trebuia făcută şi care nu au fost făcute. Vă dau aşa trei exemple scurte, rambursări de TVA de peste 5 miliarde neonorate, întârziate faţă de termenul legal, lucrări de PNDL (n.r. Programul naţional de dezvoltare locală), situaţii de lucrări avizate spre decontare de peste 5 miliarde, care datează de luni de zile şi niciun leu în buget pentru decontările respective, concedii medicale neplătite de şase luni de zile de către casa de sănătate. Toate aceste cheltuieli trebuiau efectuate, trebuiau plătite şi nu au fost plătite. Ca atare, îmi e foarte greu să dau un răspuns, vă spun sincer că vom încerca să alocăm resurse mai importante, fiind vorba de un an olimpic. Acum, vrei, nu vrei, e clar că trebuie să existe o creştere. Dar trebuie să ne gândim şi la mecanisme de implicare a capitalului privat în susţinerea activităţii sportive a federaţiilor şi la sisteme inovative, cred că am putea beneficia şi de bani europeni în proiecte care să fie folositoare sportului", a afirmat Orban.Referitor la solicitarea Sindicatului Naţional Sport şi Tineret privind alocarea a 1% din PIB pentru Ministerul Tineretului şi Sportului, Orban a menţionat că bugetul MTS va fi mai mare în 2020, având în vedere că este an olimpic: "Dacă am ţine cont de toate solicitările... Haideţi să vă spun aşa, deci 6% la educaţie, 4% la sănătate, 1% la cercetare, 1% la sport, 6% pentru infrastructură. Deci ajungem undeva la 20 şi ceva la sută alocările. Ori eu trebuie să vă spun, cheltuielile obligatorii, adică salarii, pensii, reprezintă peste 20% din Produsul Intern Brut, în condiţiile în care bugetul reprezintă, după execuţia bugetară pe primele nouă luni, noi colectăm mai puţin de 27% din Produsul Intern Brut venituri la bugetul de stat. Sigur, am spus că vom aloca mai mult având în vedere că e un an olimpic, dar nu vă pot da un procent din Produsul Intern Brut, nu intru în campionatul ăsta de a garanta procente din Produsul Intern Brut"."În ceea ce mă priveşte personal, eu am făcut karate doar un an jumate, nu 10 ani, nu am jucat fotbal, dar am jucat handbal, am fost la atletism, am făcut gimnastică sportivă trei ani jumate, sunt un om care, chiar dacă acum nu mai sunt foarte activ în sport, am făcut şi apreciez în mod deosebit, pentru că activitatea sportivă a avut un rol deosebit în formarea caracterului şi spiritului şi trebuie să acordăm o mare atenţie acestui domeniu", a mai spus Ludovic Orban.La evenimentul organizat la sediul MTS în vederea instalării oficiale în funcţie a ministrului Ionuţ Stroe au participat mai mulţi preşedinţi de federaţii sportive precum Vasile Cîtea (FR de Box), Elisabeta Lipă (FR de Canotaj), Răzvan Burleanu (FR de Fotbal), Cristinel Romanescu (FR de Tenis de Masă), Nicu Vlad (FR de Haltere), Alin Petrache (FR de Rugby), Camelia Potec (FR de Nataţie şi Pentatlon Modern), Răzvan Pîrcălabu (FR de Lupte), Irina Deleanu (FR de Gimnastică Ritmică), Gheorghe Vişan (FR de Volei), precum şi preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping, Cristian Balaj şi preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)

