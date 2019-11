Gigi Becali, atac devastator la selecționerul României: „Contra nu e un om rău, dar nu știe fotbal!”

08:30

Andreea Marin şi Adrian Brâncoveanu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, de aproximativ doi ani, dezvăluită în premieră şi în exclusivitate de CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România. La începutul relaţiei, cei doi au făcut naveta pentru a se vedea, întrucât, la acea vreme, bărbatul locuia în Africa. Dar, de ceva timp, iubitul consul al […] The post După 2 ani de relație cu Andreea Marin, iubitul misterios a făcut anunțul: „Este o…” appeared first on Cancan.ro.