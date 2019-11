12noiembrie, Ziua Mondială de luptă împotriva pneumoniei. Tu recunoşti simptomelepneumoniei?

Pneumonia este cea mai frecventă cauză demortalitate în rândul copiilor din întreaga lume. Potrivit datelor OrganizaţieiMondiale a Sănătăţii, în fiecare an această boală ucide circa 1,4 milioane decopii cu vârsta sub un an. Care sunt simptomele şi cum poate fi prevenită?

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)