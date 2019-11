Oraşul Munchen va găzdui Campionatele Europene polisportive în 2022

14:20

* Ionuţ Stroe a declarat, marţi, la preluarea mandatului de ministru al Tineretului şi Sportului, eveniment la care au participat premierul Ludovic Orban şi vicepremierul Raluca Turcan, că în domeniul sportului este nevoie de o finanţare mixtă din zona publică şi privată.* Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat, marţi, la preluarea oficială a mandatului său, eveniment la care au participat premierul Ludovic Orban şi vicepremierul Raluca Turcan, că premierea sportivilor este o prioritate zero pentru el şi că se va asigura că recompensele vor ajunge cu promptitudine la cei care realizează performanţă.* Premierul Ludovic Orban a afirmat, marţi, la preluarea mandatului ministrului Tineretului şi Sportului de către Ionuţ Stroe, că MTS are un patrimoniu uriaş de care "îşi bate joc", multe dintre bazele sportive lăsate în paragină putând contribui la finanţarea diferitelor discipline.* Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă cu ocazia preluării mandatului de ministru al Tineretului şi Sportului de către Ionuţ Stroe, că nu poate comunica o cifră pentru bugetul alocat MTS pentru anul viitor în condiţiile în care în fiecare zi descoperă cheltuieli care trebuiau făcute, cum ar fi rambursările de TVA sau concedii medicale neplătite de şase luni de Casa Naţională de Sănătate.* Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a depus o cerere prin care solicită construirea sălii polivalente, aflată în plan de mai mulţi ani, cu fonduri de la Compania Naţională de Investiţii, a afirmat marţi premierul Ludovic Orban, care a precizat că va ''analiza cu maximă atenţie'' situaţia, având în vedere că Bucureştiul este "cel mai bogat" oraş din România.* Fostul internaţional Gheorghe Popescu va păstra funcţia de consilier onorific al premierului Ludovic Orban pe probleme legate de organizarea unor meciuri de la Campionatul European de fotbal din 2020 la Bucureşti. Premierul Ludovic Orban a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă prilejuită de instalarea în funcţie a ministrului Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, că a luat această decizie după ce a discutat cu Popescu.* Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, marţi, la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului, că meciul cu Suedia de vineri este capital pentru echipa naţională a României în vederea calificării la Campionatul European din 2020.* Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, marţi, la evenimentul în cadrul căruia Ionuţ Stroe a preluat oficial mandatul de ministru al Tineretului şi Sportului, că investiţiile în infrastructură trebuie să continue pentru că sunt oraşe mari ale României care au nevoie de stadioane moderne.* Premierul Ludovic Orban a afirmat, marţi, la sediul Ministerului şi Sportului, că nu s-a decis încă dacă va asista la meciul România - Suedia, din preliminariile EURO 2020, dar a menţionat că în cazul în care se va impune în această partidă, naţionala pregătită de Cosmin Contra are şanse de calificare la Campionatul European de fotbal.* Premierul Ludovic Orban i-a transmis marţi felicitări multiplei campioane olimpice la gimnastică artistică Nadia Comăneci, cu ocazia zilei sale de naştere, şi a precizat că o va invita la Palatul Victoria.* Echipa de fotbal Racing Genk, campioana en titre a Belgiei, la care evoluează românii Ianis Hagi şi Vladimir Screciu, l-a concediat marţi dimineaţă pe antrenorul Felice Mazzu, după un început dezamăgitor de sezon, anunţă presa belgiană.* Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numărul unu mondial, a fost învins clar în două seturi, 6-2, 6-4, de germanul Alexander Zverev, luni seara, în partida de debut la Turneul Campionilor, competiţia de final de sezon din circuitul ATP, care reuneşte cei mai buni opt jucători ai lumii, dotată cu premii totale de 9 milioane dolari.* Kenyanul Abraham Kiptum, fostul deţinător al recordului mondial la semimaraton, a primit o suspendare de patru ani pentru nereguli în paşaportul său biologic, a anunţat Unitatea pentru integritatea atletismului (AIU), citată de AFP.* Selecţionerul Angliei, Gareth Southgate, a decis luni să-l excludă pe atacantul Raheem Sterling din lotul reţinut pentru partida cu Muntenegru din preliminariile EURO 2020 la fotbal, în urma unei altercaţii pe care acesta a avut-o cu unul dintre coechipierii săi, informează AFP.* Francezul Jerome Valcke, fostul număr doi în cadrul Federaţiei internaţionale de fotbal (FIFA), a depus un record în faţa Curţii europene a drepturilor omului (CEDO) de la Strasbourg pentru a contesta suspendarea sa pe zece ani pentru corupţie, confirmată de Curtea Supremă elveţiană, a anunţat avocatul său, citat de AFP.* Legenda fotbalului Diego Maradona şi-a exprimat luni susţinerea faţă de fostul preşedinte bolivian Evo Morales, care a demisionat din funcţie duminică, şi a denunţat "o lovitură de stat orchestrată în Bolivia", informează AFP.* Brazilia, gazda Cupei Mondiale de fotbal rezervate jucătorilor sub 17 ani, s-a calificat în semifinalele acestei competiţii, învingând cu scorul de 2-0 selecţionata Italiei, luni, pe Estadio Olimpico Pedro Ludovico din Goiania.* Echipa naţională de fotbal a Argentinei şi Adidas au prezentat, luni, noul tricou pentru meciurile din deplasare pe care Lionel Messi şi coechipierii săi le vor susţine la viitoarea ediţie a competiţiei Copa America, programată în perioada 12 iunie - 12 iulie 2020, în Argentina şi Columbia, relatează cotidianul L''Equipe.* Organizatorii Raliului Australiei au anunţat marţi anularea acestei probe, ultima din actuala ediţie a Campionatului Mondial de raliuri (WRC), din cauza incendiilor de vegetaţie care au făcut ravagii în apropierea sitului Coffs Harbour, în statul New South Walles (sud-estul ţării), informează AFP.* Pilotul thailandez Alexander Albon va continua să fie partenerul olandezului Max Verstappen la Red Bull în sezonul 2020 al Campionatului Mondial de Formula 1, a anunţat marţi echipa austriacă, citată de Reuters.* Fostul selecţioner al echipei Ţării Galilor, Warren Gatland, a confirmat, marţi, că a declinat oferta de a prelua postul de antrenor al reprezentativei "All Blacks", care caută un succesor pentru Steve Hansen, informează AFP.* Stephen Curry, vedeta echipei Golden State Warriors, operat pentru o fractură la mâna stângă în urmă cu două săptămâni, a afirmat că speră să revină pe parchet înainte de finalul sezonului regulat din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), "la începutul primăverii", informează AFP.* Boston Celtics şi-a trecut în cont a opta victorie consecutivă din acest sezon, după ce s-a impus pe teren propriu, cu 116-106, în faţa lui Dallas Mavericks, luni, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA).* Echipa San Antonio Spurs a retras tricoul cu numărul 9 purtat de starul francez Tony Parker, cu ocazia unei ceremonii care a avut loc luni seara, la meciul împotriva formaţiei Memphis Grizziles, din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA).* Doi sportivi, luptătorul belarus Kiril Grişcenko şi boxerul croat Damir Plantic, au fost depistaţi pozitivi la controlul antidoping la Jocurile Europene de la Minsk, desfăşurate vara aceasta, a anunţat Comitetul Olimpic European (EOC) pe site-ul său.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)