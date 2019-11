Republica Moldova: Dodon invită miercuri la consultări fracţiunile parlamentare după răsturnarea guvernului condus de Maia Sandu

16:20

Patru bihoreni, absolvenţi de succes ai Universităţii Politehnica Timişoara, au fost premiaţi, luni, pentru excelenţă, ca absolvenţi de succes ai Universităţii Politehnica Timişoara (UPT), în Gala aniversară "Politehnica™ 100% performanţă".Aceştia sunt primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, IT-istul şi muzicianul Teodor Iuliu Pop, realizatorul Radiodifuziunii Române Bogdan Puriş şi ex-directorul general al Alcatel România Dan Bedros."Între cei o sută de premiaţi, eu, de fapt, eram cel mai tânăr. Au fost nume foarte mari, precum Ioan Holender-directorul Operei din Viena, Ştefan Popa Popa's, Ilie Bolojan, Nicolae Robu, europarlamentarul Winkler, foarte, foarte multe personalităţi. Eu încă mă întreb ce căutam acolo. Sunt foarte onorat şi surprins. Dar e o bucurie foarte mare, mai ales că ne-am întâlnit cu foşti profesori şi am fost puşi în legătură, în programul de mentorat, cu o sută de tineri de succes din multe domenii. Sunt foarte fericit să văd că ne îngrijim de viitoarele noastre generaţii", a declarat, marţi, pentru AGERPRES, Teodor Pop.Absolvent în 2007 al Facultăţii "Ingineria calculatoarelor", secţia hardware, şi apoi asistent universitar la arhitectura calculatoarelor, Teodor Pop reprezintă, în prezent, România pe toate continentele lumii, cu trioul său de instrumentişti JazzyBIT. El va avea în mentorat un elev de la Colegiul naţional "Emanuil Gojdu", olimpic la Fizică, Alexandru Slavoia, care a primit un premiu şi din partea firmei proprii a muzicianului.Bihoreanul Bogdan Puriş, realizator de programe la Radiodifuziunea Română, de 30 de ani, în Timişoara şi managerul unei firme de sonorizare, a declarat, pentru AGERPRES, că gala aniversară a cuprins, pe lângă festivitatea în plen, şi lansarea unui volum aniversar cu cei 100 de absolvenţi de succes, cu câte o pagină dedicată fiecăruia, la Editura Politehnica."A fost un eveniment de înaltă ţinută academică, foarte elegant, foarte cald şi chiar dacă am stat alături de alţi premiaţi pe care nu i-am cunoscut, m-am simţit ca acasă între ingineri. Există un anumit sentiment care ne uneşte pe noi, absolvenţii de politehnică, ingineri, la modul general. Şi tata a absolvit aceeaşi instituţie de prestigiu din Timişoara", a afirmat Bogdan Puriş.Primarul Ilie Bolojan, care a absolvit, simultan, două facultăţi din cadrul Politehnicii timişorene, respectiv Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Matematică, a declarat, pentru AGERPRES, că s-a simţit foarte onorat să facă parte din grupul select al celor 100 de premii de excelenţă."A fost onorant ca Institutul Politehnic să ne selecteze o sută dintre absolvenţii lui, la 100 de ani de la înfiinţare. Eu am spus că din activitatea de student mi-am amintit nu de profesorii de treabă ci de profesorii exigenţi care, prin stilul lor, ne-au forjat în acei ani şi ne-au format aşa cum suntem astăzi. M-am gândit la profesorul de analiză matematică din anul I, domnul Izvercianu, pe care l-am pomenit şi pe profesorul de maşini-unelte din anul patru, domnul Dodon. Erau nişte personalităţi, nişte oameni foarte exigenţi. Am învăţat de la ei munca asiduă, disciplina şi seriozitatea", a declarat primarul Oradiei în al treilea mandat, Ilie Bolojan.Cei 100 de ani ai Politehnicii, a subliniat Bolojan, garantează tradiţia şi performanţa, deoarece acumulările de expertiză se realizează doar în timp, nu doar în 10-15 ani."Cred că dacă în anii de după Revoluţie accentul s-a pus pe alte discipline decât cele tehnice. Consider că a venit vremea să se repună accentul pe inginerie, pe IT şi tot ce înseamnă inginerie de înaltă clasă", a menţionat Bolojan.Politehnica timişoreană a marcat luni, la Centrul de Conferinţe al UPT, cei 100 de ani ai existenţei sale, prin Gala aniversară "Politehnica™ 100% performanţă" (100 de politehnişti de succes pentru 100 de liceeni merituoşi).Acest proiect demarat în primăvara acestui an este un program special ce are menirea de a sprijini şi sponsoriza 100 de elevi şi studenţi talentaţi şi de a-i conecta cu 100 de absolvenţi de succes, în scopul orientării lor în viaţă şi carieră.Lista celor 100 de premiaţi luni cuprinde cei mai de succes absolvenţi ai UPT, absolvenţi care fac cinste şcolii prin rezultatele personale şi profesionale obţinute - antreprenori, edili, personalităţi culturale, sportivi de performanţă, specialişti în poziţii cheie în cadrul multinaţionalelor, care, alături de prieteni apropiaţi ai Politehnicii, să constituie o reţea de mentoring pentru sprijinirea a 100 de liceeni valoroşi.Elevii selectaţi au primit luni premii de excelenţă, în valoare de 1000 de euro fiecare şi au fost puşi în legătură cu cei 100 de mentori din rândul absolvenţilor de succes, pentru a participa la workshop-uri de autocunoaştere şi planificare educaţională şi a carierei. Traseul profesional al celor 100 de elevi merituoşi va fi monitorizat şi susţinut de Universitatea Politehnica Timişoara şi după acordarea premiilor. AGERPRES/(A,AS-autor Eugenia Paşca, editor: Karina Olteanu, editor online: Anda Badea)