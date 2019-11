Comitetul Executiv al PSD. Ana Birchall, exclusă din partid UPDATE

17:40

„Da, e adevărat, am cerut aseară lui Dan Barna, Cătălin Drulă şi Ionuţ Mosteanu demisiile la finalul şedinţei informale de Comitet Politic. Am cerut o serie întreagă de explicaţii de la toţi trei, pentru cine nu ştie Catalin Drula este şeful de campanie iar Ionuţ Mosteanu este şeful de comunicare USR, multe informaţii le cerusem încă de cu mult dinainte de finalul campaniei şi nu le-am primit nici până azi. Consider că rezultatul de la prezidenţiale este un eşec şi aşa cum am spus şi ieri, consi...