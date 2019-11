Anna Lesko a dezvăluit secretul siluetei sale de vis. Cum se menține în formă la 40 de ani: ”De când nu mai mănânc atât de mulți…”

11:30

Ultimul raport publicat de Banca Națională a României aduce vești foarte proaste pentru fumătorii din România. Dar nu numai pentru ei, fiindcă și prețul la alcool va crește. Fumătorii vor plăti mai mult pentru un pachet de țigări, iar prețurile vor crește – constant – până în 2022, atunci când vor ajunge la peste 21 […] The post Vești proaste pentru fumătorii din România. Cât va costa un pachet de țigări appeared first on Cancan.ro.