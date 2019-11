VIDEO Schimbări masive în Formula 1! Zero emisii de carbon din 2030 + materiale reciclabile la fiecare cursă

19:20

Un șofer de TIR în vârstă de 24 de ani a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, deoarece este suspectat că ar fi trecut, marți seara, cu mașina peste doi bărbați.Ceea ce autoritatile refuza sa vada, vedem noi,oamenii de rand !!Cazul care a șocat toata comunitatea șoferilor profesionisti, cel al prietenului nostru Catalin, ne pune in ipostaza de a ne gandi daca nu cumva maine putem fi noi urmatorii, cei care am fi anuntati printr-un telefon dat de catre politie că am fi ...