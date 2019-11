Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 13 noiembrie 2019. Capricornii revin în forță

11:40

Viorica Dăncilă a reacționat, pe pagina sa de socializare, după ce președintele Klaus Iohannis a lansat un atac dur la adresa lui Victor Ponta. Klaus Iohannis a scris că acesta ”își menține atitudinea arogantă”, iar Viorica Dăncilă a distribuit respectiva postare și i-a adresat o întrebare tranșantă președintelui României. ”Constat că domnul Victor Ponta își […] The post Viorica Dăncilă, întrebare tranșantă: ”Cum e cu atitudinea arogantă, domnule Iohannis, ne mai explicați o dată?” appeared first on Cancan.ro.