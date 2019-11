Monica Anghel vrea să-și facă un tatuaj: ”Important este ca atunci când mă uit în oglindă să îmi placă ceea ce văd”

12:20

Atac fără precedent al patronului FCSB , Gigi Becali, la adresa selecționerului reperezentativei României, Cosmin Contra. Deranjat de faptul că „Guriță" nu i-a convocat pe Florin Tănase și Bogdan Panțîru pentru dubla decisivă pentru calificarea la EURO 2020 cu Suedia și Spania pe care „tricolorii" o vor susține pe 15 noiembrie respectiv 18 noiembrie pe […]