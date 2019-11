Ex-logodnicul lui Brigitte s-a combinat cu o tatuată problematică! Fostul iubit al sexoasei le-a trimis ”vorbă” din penitenciar…

15:30

Hannelore de la ”Insula Iubirii” îmbină utilul cu plăcutul, iar ”utilul” se traduce prin afaceri. Vedeta are mai multe afaceri la Timișoara, fiind vorba desore un atelier de rochii de nuntă, de o florărie și de o agenție de animatoare pentru copii. Tototdată, Hannelore a mai anunțat un proiect – o trupă de… streapperi. Dar, […] The post Hannelore de la Insula Iubirii a ajuns la fundul sacului. Din cauză că nu mai are bani, vedeta s-a decis să… appeared first on Cancan.ro.