Bolivia: Senatoarea Jeanine Anez s-a proclamat preşedinte interimar

Peliculele ''J'Accuse'', în regia lui Roman Polanski, ''Dolor y Gloria'', realizat de Pedro Almodovar, şi ''Il Traditore'', în regia lui Marco Bellocchio, se află în fruntea nominalizărilor pentru cea de-a 32-a ediţie a premiilor Academiei de Film Europene (EFA Awards), care vor fi decernate pe 7 decembrie, la Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului.La categoria "cel mai bun film european" au fost nominalizate peliculele ''J'Accuse'' (Franţa, Italia), regia Roman Polanski, ''Les Miserables'' (Franţa), regia Ladj Ly, ''Dolor y Gloria'' (Spania), regia Pedro Almodovar, ''Systemsprenger'' (Germania), regia Nora Fingscheidt, ''The Favorite'', (Marea Britanie, Irlanda), regia Yorgos Lanthimos şi ''Il Traditore'' (Italia, Germania, Franţa, Brazilia), regia Marco Bellocchio.Nominalizările la categoria "cel mai bun documentar" cuprind producţiile; ''For Sama'' (Marea Britanie, SUA), regia Waad al-Kateab & Edward Watts, ''Honeyland'' (Macedonia de Nord), regia Ljubomir Stefanov & Tamara Kotevska, ''Putin's Witnesses'' (Letonia, Elveţia, Cehia), regia Vitaly Mansky, "Selfie" (Franţa, Italia), regia Agostino Ferrente, ''La scomparsa di mia madre'' (Italia, SUA), regia Beniamino Barrese.Pedro Almodovar (''Dolor y Gloria''), Marco Bellocchio (''Il Traditore''), Yorgos Lanthimos (''The Favorite''), Roman Polanski (''J'Accuse'') şi Celine Sciamma (''Portrait of a Lady on Fire'') concurează la categoria ''cel mai bun regizor european''.La categoria "cea mai bună actriţă europeană" au fost nominalizate Olivia Colman (''The Favorite''), Trine Dyrholm (''Queen of Hearts''), Noémie Merlant & Adele Haenel (''Portrait of a Lady on Fire''), Viktoria Miroshnichenko (''Beanpole'') şi Helena Zengel (''System Crasher).Antonio Banderas (''Dolor y Gloria''), Jean Dujardin (''J'Accuse''), Pierfrancesco Favino (''Il Traditore''), Levan Gelbakhiani (''And Then We Danced''), Alexander Scheer (''Gundermann'') şi Ingvar E. Sigurosson (''A White, White Day'') sunt nominalizaţi la categoria ''cel mai bun actor european''.La categoria cel mai bun scenarist concurează Pedro Almodovar (''Dolor y Gloria''), Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella & Francesco Piccolo (''Il Traditore''), Robert Harris & Roman Polanski (''J'Accuse''), Ladj Ly, Giordano Gederlini & Alexis Manenti (''Les Miserables'') şi Celine Sciamma (''Portrait of a Lady on Fire'').Câştigătorii vor fi desemnaţi prin votul celor 3.600 de membri ai Academiei de Film Europene.În 2018, cel mai bun film european a fost desemnat lungmetrajul "Cold War", regizat de Pawel Pawlikowski.