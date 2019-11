Cum s-a transformat o școală de dans într-un centru de abuzuri fizice și sexuale: „M-a lovit în abdomen. Mi-a spus că alte fete și-au luat bătaie ca să învețe să stea în poziția capră”

19:00

Actorul american Will Smith, în vârstă de 51 de ani, are probleme de sănătate. Acesta a fost operat după ce medicii i-au descoperit o tumoră precanceroasă la colon în urma unui control de rutină, anunță contactmusic.com, citat de Mediafax. Starul hollywoodian a mărturisit că a făcut o colonoscopie, recomandată bărbaților cu vârsta de peste 50