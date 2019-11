Cătălin Cherecheș a semnat un „ordin de învoire” al elevilor din școlile și liceele de pe raza Municipiului Baia Mare

23:40

Impresarul “Bursucului”: “În acest moment, Dan analizează două oferte din străinătate, dar echipa națională are prioritate”. Impresarul lui Dan Petrescu, Nicolae Pîrnău, a confirmat oficial că “Bursucul” are două oferte de actualitate, de la echipe de club, dar spune că el ar prefera să-l vadă pe tehnician în fruntea naționalei. “În acest moment, Dan are […] Post-ul Dan Petrescu, spre națională? “Bursucul” o poate părăsi pe CFR Cluj în această iarnă! Primește oferte din toate părțile apare prima dată în Libertatea.