Cât de des fac amor Gabriela Cristea și Tavi Clonda de când au devenit părinți

18:40

În 2014, Oana Lis a trecut prin momente dificile. Soția fostului edil al Capitalei s-a confruntat cu o depresie severă. Oana Lis a publicat o fotografie din acele timpuri și le-a mărturisit fanilor prin ce a trecut. Acum, din fericire, ea și-a găsit liniștea. ”Asta era fața mea în 2014, în starea de depresie! Mulțumesc […] The post Oana Lis, despre lupta cu depresia: ”Cu capul nu te pui…” appeared first on Cancan.ro.