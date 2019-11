Clipe de coșmar pentru Adrian Nartea și soția lui, în parc! Fiica lor, în vârstă de 4 ani, a căzut pe tobogan și și-a fracturat piciorul

10:10

Andreea Esca a mers să-și instaleze fiica în Marea Britanie pentru noul an școlar. Prezentatoarea de știri a mărturisit că Alexiei nu îi place în Anglia, unde este departe de familie și iubit. „Back to school și pentru mine, care m-am dus cu Alexia la Londra să o reinstalez pentru noul an școlar. Aceleași discuții […] Post-ul Fiica Andreei Esca suportă cu greu separarea de familie. Prezentatoarea tv a mers să o instaleze pe Alexia la Londra. „Nu îi place în Anglia” apare prima dată în Libertatea.