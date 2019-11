Ciclism: A încetat din viaţă Raymond Poulidor, ''Eternul secund''

10:20

Publicată pentru prima dată în Israel, în 2011, şi apoi în 2014, în limba engleză, cartea "Sapiens. Scurtă istorie a omenirii" (Sapiens: A Brief History of Humankind) a devenit un bestseller internaţional, fiind tradusă în peste 50 de limbi. În limba română a apărut în 2017, la Editura Polirom, în colecţia Historia.Scrisă de istoricul, filosoful şi profesorul Yuval Noah Harari, cartea se vânduse în 12 milioane de exemplare până în 2018 şi a ajuns în clasamentul "New York Times top 10 bestseller", iar în clasamentul Sunday Times ocupase podiumul timp de 96 de săptămâni consecutiv. În România, a ocupat primul loc în Top 5 autori străini la Polirom."Sapiens" a primit recomandările unor personalităţi precum Barack Obama, Bill Gates sau Mark Zuckerberg. Barack Obama o consideră ''interesantă şi provocatoare... Ne ajută să înţelegem de cât de puţin timp suntem pe acest pământ, de cât de puţin timp există lucruri ca agricultura sau ştiinţa şi de ce este bine să nu le luăm ca pe ceva de la sine înţeles'', conform mărturiilor publicate în ediţia în limba română.Autorul explorează ce l-a făcut pe Homo sapiens să devină cea mai de succes specie de pe planetă. Răspunsul său este că suntem singurul animal care crede în lucruri care există doar în imaginaţia noastră, cum ar fi divinităţi, poziţii, bani, drepturile omului, corporaţii sau alte ficţiuni şi am dezvoltat abilitatea unică de a folosi aceste poveşti pentru a uni şi a organiza grupuri şi pentru a asigura cooperarea. "Acum 100.000 de ani, pe pământ existau cel puţin şase specii de oameni. Astăzi există una singură: noi, Homo sapiens. (...) De la începuturile speciei noastre şi rolul pe care l-a jucat în ecosistemul global până în modernitate, "Sapiens" îmbină istoria şi ştiinţa pentru a pune în discuţie tot ce ştim despre noi înşine, ne arată cum ne-am unit ca să construim oraşe, regate şi imperii, cum am ajuns să credem în zei, în legi şi în cărţi, dar şi cum am devenit sclavii birocraţiei, ai consumerismului şi ai căutării fericirii'' - evidenţiază prezentarea de pe coperta cărţii.Cartea începe cu o cronologie ce are ca punct de plecare apariţia materiei şi a energiei, acum 13,5 miliarde de ani. În continuare, lucrarea este structurată în patru părţi principale - Revoluţia cognitivă, Revoluţia agricolă, Unificarea umanităţii, Revoluţia ştiinţifică - şi un epilog intitulat "Animalul care a devenit zeu".Născut în Haifa, Israel, în 1976, Yuval Noah Harari şi-a luat doctoratul la Universitatea Oxford, în 2002, fiind în prezent lector în cadrul Departamentului de Istorie, Universitatea Ebraică din Ierusalim, potrivit biografiei publicate la finalul ediţiei în limba engleză a cărţii. După apariţia "Sapiens", a mai publicat "Homo Deus: A Brief History of Tomorrow" şi "21 Lessons for the 21st Century". AGERPRES/(Documentare - Roxana Mihordescu, editor: Marina Bădulescu, editor online: Simona Aruştei)