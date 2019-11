Prunea îi face echipa lui Contra pentru meciul cu Suedia: „ Noi trebuie să atacăm și Nistor este un mijlocaș care ajută atacul!”

23:20

Informații de ultimă oră în cazul șocant al românului care a fost ucis de poliția din Indonezia. Totul s-a petrecut pe data de 9 noiembrie, atunci când – în urma unui filaj – polițiștii indonezieni au surprins doi români care doreau să obțină bani prin deja celebra metodă "skimming". Vasile S. – din Negrești-Oaș – […]