Greta Thunberg, ajutată de o româncă să ajungă în Europa fără să polueze. Activista se deplasează cu un velier

12:20

Satul Alun pare un decor de film, dar face parte, de fapt, din Ţinutul Pădurenilor, scrie romaniatarata.ro. • Judeţul Hunedoara se poate mândri cu satul Alun, care mai are un singur locuitor, în acte, dar şi o mânăstire şi un drum de marmură. În Alun locuiau în urmă cu 50 de ani peste o sută de familii. Ultima casă, ridicată în anii 1960, în apropierea carierei de marmură de la marginea Alunului, are numărul 104. Singurul locuitor din Alun este Gheorghe Gheorghesc. „Satul are o vechime de aproap...