Reţeaua de sănătate Regina Maria se extinde cu un nou centru medical şi inaugurează o clinică nouă Autor: Andra Stroe Postat la 13 noiembrie 2019 6 afişări Reţeaua de sănătate Regina Maria inaugurează Policlinica The Light, cea mai mare policlinică privată de pediatrie din Bucureşti, care cuprinde şi cea de-a patra locaţie a Reţelei Kinetic Sport & Medicine. Centrul medical, cu sediul în clădirea de birouri THE LIGHT ONE din vestul capitalei, este unic prin specificul multidisciplinar şi complex...

