Preşedintele Klaus Iohannis, întrebat care este cel mai mare regret la final de 5 ani de mandat: Mi-aş fi dorit să pot să termin mai repede faza PSD-istă

17:40

Pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite se adaugă un an de vechime în muncă, lege promulgată Autor: Alexandru Costea, Mediafax Postat la 13 noiembrie 2019 3 afişări Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea prin care se adaugă patru luni de vechime în muncă la stagiul de cotizare la pensie pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite după data de 1 aprilie 2001. Şeful statului a semnat decretul de promulgare pentru Legea de modificare a Legii 263/2010 privind sistemul uni...