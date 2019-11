Ministrul Economiei: Termoenegetica „va fi noul Radet, dar cu aceleaşi probleme

18:50

„Am fost plecat în total în cinci ani în trei vacanţe. Chiar dacă am fost plecat, am lucrat, preşedintele nu are dreptul la concediu, pentru că munca preşedintelui nu o poate face nimeni. Chiar când am plecat, mi-am luat mapa, pixul şi am lucrat pe documente, pe telefon. Din pacate, în ultimii doi ani nu am mai avut vacanţe, fiindcă am scăpat ţara de pesedişti”, a spus Klaus Iohannis. El a fost constant criticat de liderii social-democraţi, în spaţiul public, pentru că ar fi plecat mai mult în v...