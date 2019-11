Alba: Volum inedit, despre meniurile şi ritualurile culinare din Transilvania secolelor XVI-XVII

20:30

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că regretă că în mandatul său nu a putut fi încheiată mai rapid "faza PSD-istă", precizând că în perioada respectivă România "a pierdut nenumărate oportunităţi"."Regret că nu am putut să terminăm mai repede fază PSD-istă, fiindcă România cu PSD la guvernare a pierdut nenumărate oportunităţi, oportunităţi şi în plan internaţional, oportunităţi în plan european, dar şi importante oportunităţi economice, care au fost ratate din cauza felului în care PSD a acţionat şi a guvernat. Au fost ani complicaţi pentru România şi cred că pot în acest moment să spun că am reuşit în aceşti ani, cu toate că a guvernat PSD-ul, aşa cum am mai descris, am reuşit să ţin România pe linia clară euroatlantică, am evitat crize profunde în România şi sincer mi-aş fi dorit să am ocazia să lucrez împreună cu un guvern care să lucreze pentru români, care să ducă România înainte", a declarat şeful statului, întrebat despre regretele pe care le are vizavi de mandatul său.Pe de altă parte, el a spus că a făcut tot ce a putut face un preşedinte, în condiţii constituţionale."Cred că acum, la final, pot să spun că în condiţiile în care s-au desfăşurat evenimentele politice din ultimii cinci ani, dar mai cu seamă din ultimii trei ani, am făcut tot ce a putut face un preşedinte în condiţii constituţionale", a subliniat Klaus Iohannis. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dãdârlat)