Timpul de aşteptare la PTF Giurgiu este de 150 de minute după ce sistemul de cântărire s-a defectat

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, despre termenul "ghinion", pe care l-a folosit într-un interviu acordat în anul 2014, că nu a avut intenţia să jignească pe cineva şi că declaraţia sa a fost "puţin greşit" interpretată.Astfel, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediu PNL, preşedintele a fost întrebat dacă regretă că a folosit cuvântul "ghinion" în momentul în care, în urmă cu cinci ani, i s-a cerut să explice cum a fost posibil să obţină şase case din salariul de profesor, în condiţiile în care alte cadre didactice nu au reuşit acest lucru."Acea declaraţie a fost puţin greşit interpretată şi atunci, dar între timp constat că este o sintagmă care se foloseşte mai degrabă, aşa, într-o notă puţin glumeaţă şi sper să nu se fi simţit nimeni jignit atunci. Nu a fost intenţia mea, cum nu este nici acum", a spus preşedintele.În altă ordine de idei, întrebat în cadrul aceleiaşi conferinţe dacă are "cască în ureche şi dacă îi suflă cineva", preşedintele a negat, arătând cu degetul spre urechi, iar apoi spre cap, dând de înţeles că nu are nevoie să îi şoptească cineva ce are spus."Aici nu, aici nu. Cred că... (...) Da, e totuşi ciudat ce spuneţi. Mă bănuiţi câteodată că fără copiuţă nu merge? Nu, nu cred că mă bănuiţi de aşa ceva, să fim serioşi", a spus el râzând. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat)