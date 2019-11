Cât costă, de fapt, „ceasul extrem de scump de aur” purtat de Viorica Dăncilă

16:30

Nu mai puțin de șapte acoperișuri au fost luate pe sus de vântul puternic în Hunedoara, iar cinci autoturisme au fost avariate. „Din cauza fenomenelor meteo periculoase, în municipiul Hunedoara au fost avariate șapte acoperișuri, 5 autoturisme și a fost blocat drumul ce leagă localitatea Peștiș de localitatea Almaș. Până la această oră s-a restabilit […] The post Vântul a luat pe sus șapte acoperișuri în Hunedoara VIDEO appeared first on Cancan.ro.