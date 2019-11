GSP LIVE // Romulus Gabor, unul dintre cei mai buni fotbaliști români in istorie, a fost invitatul lui Costin Ștucan

09:10

Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic, 38 de ani, și-a anunțat plecarea de la LA Galaxy, după un an și jumătate petrecut în MLS. După finalul sezonului din MLS, Zlatan a postat un mesaj în stilul caracteristic în care își anunța plecarea de la formația LA Galaxy.„Am venit, am văzut, am cucerit! Mulțumesc LA Galaxy pentru că m-ai făcut să mă simt din nou în viață! Pentru fanii lui Galaxy- l-ați vrut pe Zlatan, vi l-am dat pe Zlatan. ...