Când nu se fac nunți în 2022

19:30

Un bărbat de 74 de ani din Iași a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Iași, la 5 luni de închisoare cu suspendare, pentru că a zgâriat cu cheia ambele portiere de pe partea dreaptă ale unei mașini de lux parcate în fața garajului său. Bărbatul, care a fost condamnat de Judecătoria Iași, este proprietarul unui […] The post Un bărbat de 74 de ani, condamnat pentru că a zgâriat cu cheia o mașină de lux appeared first on Cancan.ro.