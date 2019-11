Sfaturi Pariuri Live: Distracție maximă și risc pe măsură

08:30

Luna trecută s-a votat un proiect de lege care prevede micșorarea numărului de ore petrecute de elevi la școala. Potrivit noului ministru al Educației, modul de predare al disciplinelor trebuie regândit. Vezi AICI ce schimbări ar putea avea sistemul de învățământ