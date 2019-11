Utilizarea celui de-al doilea vaccin împotriva Ebola a început în Republica Democratică Congo

13:30

Un laborator de ultimă generaţie, care va permite studenţilor să simuleze şi să testeze noile tehnologii în activităţile de control, mentenanţă şi automatizare din cadrul proceselor industriale, a fost inaugurat joi la Universitatea Politehnica din Bucureşti.Noul laborator destinat cercetării ştiinţifice aprofundate din domeniul ingineriei, donaţie a companiei Honeywell, în valoare de aproximativ 50.000 de dolari, va oferi celor 350 de studenţi acces la toate softurile şi aplicaţiei companiei menţionate.Rectorul UPB, Mihnea Costoiu, a afirmat că laboratorul va fi folosit şi în activitatea de cercetare şi va fi la dispoziţia comunităţii ştiinţifice din facultate şi din afara acesteia."Vrem ca studenţii noştri să aibă o pregătire cât mai apropiată activităţii cu care se vor întâlni în cadrul companiilor. De aceea, dezvoltăm în fiecare an servicii şi facilităţi menite să familiarizeze studenţii cu situaţii practice. Este unul dintre motivele pentru care avem o rată de angajare de peste 95% în primul an după absolvire. Mulţumită Honeywell, care este unul dintre partenerii de încredere ai universităţii noastre, vom putea de acum să arătăm studenţilor ce înseamnă activităţile de control, mentenanţă şi automatizare din cadrul proceselor industriale ale unei companii. Sunt convins că noul laborator va fi folosit nu doar de studenţi, ci şi în activitatea de cercetare şi va fi pus la dispoziţia comunităţii ştiinţifice şi nu doar din facultate", a subliniat Costoiu.La rândul său, directorul general al Honeywell România, Mihai Brana, a arătat că noul laborator reprezintă "locul de antrenament" în care tinerii îşi vor putea dezvolta abilităţile pentru lucrul într-o astfel de economie a cunoştinţelor, "o economie care defineşte deja puternic lumea în care trăim".El a adăugat că a fost pregătit şi un program de parteneriat cu UPB, un proiect prin care se urmăreşte aducerea ingineriei cât mai aproape de studenţi."Am creat acest program, o alianţă între universitate şi partenerii tehnologici ai companiei noastre, un program care să se desfăşoare în paralel cu curricula universitară. În principal este destinat studenţilor din anii III şi IV şi celor de la master, este vorba de module atât teoretice cât şi practice. Aceste cursuri se vor desfăşura în laborator, iar la sfârşit va fi un test de cunoştinţe şi studenţii vor primi un certificat de absolvire. Vrem să atragem talente înspre învăţământul tehnic şi pentru a avea tineri pregătiţi, avem nevoie de potenţial. Avem şi un proiect pentru elevii din gimnaziu, încercăm să le deschidem ochii, să-i atragem spre acest domeniu tehnic, am creat un program în care peste 4.000 de elevi din gimnaziu au putut să cunoască activitatea noastră", a susţinut Mihai Brana.Prezentă la eveniment, Ecaterina Andronescu, preşedintele Senatului UPB, a susţinut că e necesară întărirea colaborării companiilor cu facultăţile din cadrul UPB, "care nu ar putea aduce decât beneficii"."Este şi în interesul dumneavoastră, al companiilor, să dezvoltaţi aceste colaborări cu Politehnica, pentru că prin aceste colaborări puteţi să selectaţi studenţii, care sunt sunt cei mai convenabili din punct de vedere al pregătirii. Putem să-i pregătim în direcţia în care vă dezvoltaţi proiectele. Politehnica are o comunitate de 30.000 de studenţi şi are resursa necesară pentru dezvoltarea acestei colaborări", a încheiat Andronescu.Noul spaţiu de studiu este al cincilea laborator inaugurat de Honeywell până acum, compania finalizând asemenea spaţii educaţionale prin intermediul unor parteneriate încheiate cu trei universităţi tehnice de top din ţară: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Universitatea Politehnica din Timişoara. AGERPRES /(A-autor: Sorin Peneş, editor online: Irina Giurgiu)