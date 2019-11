Gabriela Prisacariu, la o emisiune matrimonială. Ce spune iubita lui Dani Oţil despre bărbaţi: „Le plac femeile proaste”

09:10

Deși soții Ceaușescu au acumulat o avere impresionantă și trăiau în lux, Nicolae nu avea, nici pe departe, cel mai mare salariu din România cât timp a fost preşedinte. Un jucător de fotbal de la Steaua sau Dinamo, la acea vreme, câştiga dublu sau chiar triplu, spune Cornel Dinu. ”Un jucător de la Steaua şi […] The post Ce salariu avea, de fapt, Nicolae Ceaușescu. Câți lei primea în fiecare lună și cât ar fi însemnat această sumă acum, în zilele noastre appeared first on Cancan.ro.