Mesajul cutremurător postat de un bărbat cu puțin înainte moară într-un incendiu de vegetație din Australia

15:50

Cântărețul britanic Rod Stewart are pasiune mai puțin cunoscută de fanii săi. Acestuia îi place la nebunie să construiască machete feroviare, relatează cotidianul spaniol El Pais. Rod Stewart, în vârstă de 74 de ani, a prezentat, pentru revista Railway Modeller, macheta feroviară la care a lucrat peste 20 de ani. Make sure you pick up […] Post-ul Pasiunea neștiută a lui Rod Stewart. Nimeni nu s-ar fi gândit la așa ceva! apare prima dată în Libertatea.