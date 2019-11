Captură fabuloasă la Iași. 25 de kilograme de marijuana africană, aduse din Kenya cu ruta Suedia

11:10

Daniel Pancu, antrenorul principal al formației Rapid București a scăpat de emoțiile demiterii după ce formaia sa s-a impus cu 5-1 în deplasare în fața celor de la CS Mioveni, formație care înaintea duelului se afla pe primul loc în Liga secundă. La finalul partidie câștigată clar de „giuleșteni", „Pancone" a recunsocut că presiunea din […]