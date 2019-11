Viorica Dăncilă, despre referendumul pentru familie: Sunt căsătorită de 36 de ani. Familia este un nucleu

19:00

„Candidatul Iohannis spunea aseară că respectă cutumele. Una dintre cutume este organizarea de dezbateri intre contra-candidatii la alegerile prezidentiale, in special inaintea turului al doilea. Iohannis nu vrea insă să respecte această cutumă. Propune „suplimente alimentare” – conferinţă de presă plus o dezbatere cu el însuşi, săptămâna viitoare. Si care ar fi justificarea? Faptul că Viorica Dăncilă are brosă si că nu are sapcă de la Trump? Mai concret, ea nu s-ar fi purtat democratic… Poveste...